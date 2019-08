Sinistra Italiana X Municipio: “Via dei Pescatori strada a fortissimo rischio”

“Percorrendo Via dei Pescatori viene da domandarsi, sempre più frequentemente, se i consiglieri municipali di maggioranza, così come il “filmmaker” Paolo Ferrara, ci passino mai. La strada è in uno stato di assoluta pericolosità e non ce la si può cavare con la sola rimodulazione del limite di velocità. Il manto stradale, soprattutto nel tratto che va dall’incrocio con Via del Fosso di Dragoncello fino a Via Pernier è praticamente costellato di dossi e crateri che rendono quel tratto particolarmente pericoloso al transito. Subito dopo l’incrocio con Via di Castelfusano, procedendo verso il mare, in molti tratti la strada è invasa in modo importante da arbusti di vario tipo e ramaglie pericolosissime che, oltre ad essere un pericolo per automobilisti e centauri, impediscono una corretta visuale della strada costringendo gli automobilisti a guadagnare il centro strada. Dalla parte opposta, dal lato Canale dei Pescatori per semplificare, i crateri e le buche presenti su tutto il tratto in questione costringono le auto ad improvvisi cambi di direzione con la conseguenza che ci si sposta sempre verso il centro strada. Questa condizione di assoluta insicurezza, aggravata dall’assoluta mancanza di manutenzione del verde a bordo strada, mette a rischio la vita delle persone che transitano in quel tratto. Quel tratto di Via dei Pescatori è interessato in maniera importante, oltre che dal traffico veicolare privato, dal transito di tutti i mezzi di soccorso che devono raggiungere l’Ospedale Grassi.

“Ricordiamo che, oltre all’impianto sportivo, al Parco dello Stagno, sono presenti in zona dei plessi scolastici e nei mesi in cui le scuole sono aperte è facilmente immaginabile quale mole di traffico si scarica su Via dei Pescatori. Abbiamo protocollato richieste di sopralluoghi, richieste di intervento, ma dall’Amministrazione in carica le bocche sono cucite e nessuno si degna di inviare nemmeno una risposta di cortesia. Tecnicamente, preferiscono ignorare il problema facendo finta che non esiste. Non chiediamo molto, non ci sembra di chiedere la luna. Questa Amministrazione parli chiaramente, senza aggrapparsi alle competenze dei vari enti a cui scaricare la responsabilità, ci dica se e quando si occuperanno di mettere in sicurezza Via dei Pescatori. Ricordiamo alla Giunta Di Pillo e alla maggioranza in Consiglio che la Sindaca della Città Metropolitana è Virginia Raggi e che c’è una responsabilità diretta di chi amministra la città e il Municipio relativamente all’incolumità dei cittadini. Rimettere in sicurezza Via dei Pescatori deve essere una priorità. Invitiamo l’Amministrazione, maggioranza e Opposizione, a predisporre un sopralluogo a breve per prendere atto della situazione. Almeno le potature degli arbusti a bordo strada, almeno questo piccolo intervento, si deve fare prima che inizino le scuole. Non possiamo aspettare che accada qualche tragico incidente.

Lo dichiara Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio.