Sinistra Italiana X Municipio: “Via Ostiense ad alto rischio incidenti”

“La Strada Provinciale 8 bis via Ostiense – denuncia Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio – è un’ex Strada Statale ad oggi di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (D.Lgs n. 112 del 1998. Dal 2001 la gestione è passata dall’ANAS alla Provincia di Roma, oggi Città Metropolitana di Roma). Il suo tracciato scorre parallelamente alla SP 8 Via del Mare e collega Roma con il suo mare. Da mesi denunciamo la pericolosità di Via Ostiense, precisamente nel tratto che va dallo svincolo per la Stazione di Ostia Antica fino al semaforo con via delle Azzorre in zona Lido Nord, in quanto la corsia di marcia verso il mare è significativamente occupata dalla vegetazione, addirittura in alcuni tratti la vegetazione occupa la carreggiata per quasi 50 cm coprendo interamente la linea continua che delimita il settore stradale.

“La corsia di scorrimento verso l’entroterra – prosegue Possanzini – è invece funestata da crateri e buche che costringono le auto in transito a guadagnare sistematicamente il centro strada. Un combinato disposto molto pericoloso. Queste condizioni determinano nei fatti un pericolosissimo restringimento delle corsie che costringe le auto in transito, nei due senti di marcia, a convergere verso il centro strada al fine di evitare l’impatto con rami e fogliame o con i crateri presenti sul manto stradale. La via Ostiense è una importantissima arteria di collegamento fra il Municipio X e Roma Capitale, una strada percorsa da migliaia di auto ogni giorno, una strada tristemente nota per la sua pericolosità e per i gravissimi incidenti, spesso mortali, accaduti. Sono necessari e urgenti interventi di manutenzione stradale oramai non più rinviabili, che dovrebbero essere ordinari e periodici, come lo sfalcio delle piante che occupano la carreggiata di scorrimento verso il mare. Non si può far finta di nulla davanti ad una condizione di grave pericolo come quella esistente. Se nemmeno davanti a questa palese condizione di pericolo si riesce a far qualcosa di concreto e cioè procedere nelle operazioni di sfalcio per liberare la carreggiata e rendere più sicura una strada già tristemente nota per l’alto numero di vittime, allora è meglio che si rassegnino le dimissioni. Ricordiamo alla Giunta Di Pillo e alla Sindaca Virginia Raggi, di diritto Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale, che l’Amministrazione è responsabile della salute e della sicurezza dei cittadini. Se non ci saranno interventi tempestivi di messa in sicurezza della Via Ostiense nei tratti indicati, se non verrà liberata la corsia di scorrimento dalla vegetazione che giorno dopo giorno ha coperto addirittura la striscia continua che limita la corsia stessa, se non verrà ripristinato l’asfalto oramai ridotto a colabrodo, non esiteremo un minuto di più e ci rivolgeremo alla Procura della Repubblica di Roma. Abbiamo protocollato sia in Municipio X, sia presso il Comando dei Vigili Urbani del X Gruppo Mare, un documento per chiedere l’immediato intervento sulla Via Ostiense al fine di mettere in sicurezza questa importante arteria di collegamento. L’estate è iniziata, la Via Ostiense verrà percorsa giornalmente da migliaia di pendolari del mare e delle spiagge, è necessario un intervento urgente per ripristinare le condizioni minime di sicurezza di questa importante via di collegamento fra Roma Capitale e il suo mare.