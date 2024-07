Sinner-Medvedev, orario e dove vedere in tv il match di Wimbledon

Jannik Sinner è pronto a giocarsi un posto nelle semifinali di Wimbledon contro il quotato Daniil Medvedev. Il match, in programma per le 14.30 di martedì 9 luglio sul Campo Centrale dell’All England Club, si preannuncia come uno dei più interessanti del torneo.

Sinner, favorito dai bookmaker:

Nonostante la superficie erbosa, diversa da quella su cui è abituato a giocare, Sinner è dato favorito dai bookmaker. Il suo successo è quotato a 1.20, contro il 4.40 di Medvedev. I due giocatori si sono già affrontati diverse volte, con Sinner che ha vinto l’ultima finale Slam disputata.

Un percorso fin qui impeccabile:

Il percorso di Sinner a Wimbledon è stato fin qui impeccabile. Ha vinto tutti i suoi incontri, perdendo solo due set in totale.

Ha battuto Hanfmann, Berrettini, Kecmanovic e Shelton, dimostrando una grande crescita e una forma smagliante.

Medvedev non è da meno:

Anche Medvedev ha avuto un percorso fin qui molto positivo. Ha perso gli stessi set di Sinner, beneficiando però del ritiro di Grigor Dimitrov negli ottavi di finale.

Un match aperto a qualsiasi scenario:

Nonostante i favori del pronostico, la sfida contro Medvedev si preannuncia come molto aperta. I due giocatori si sono affrontati solo su cemento, quindi questo sarà il loro primo incontro su erba. Questo potrebbe portare a una fase iniziale di studio e a un match più equilibrato.

Cosa dicono i bookmaker sui possibili risultati?

Risultato esatto: 3-1 a 3.30, 3-2 a 5.40

3-1 a 3.30, 3-2 a 5.40 Numero di set: 4 o 5 a 1.66, over 38.5 a 1.80, under a 1.90

4 o 5 a 1.66, over 38.5 a 1.80, under a 1.90 Primo set: vittoria di Medvedev a 1.55

Un match da non perdere:

Il match tra Sinner e Medvedev è sicuramente uno dei più attesi dei quarti di finale di Wimbledon. Entrambi i giocatori sono in forma smagliante e pronti a giocarsi tutto per un posto in semifinale. Un match da non perdere per gli amanti del tennis.

Dove vedere la sfida tra Sinner e Medvedev:

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l’evento. Invece, in streaming su Sky Go e Now.

Forza Jannik!

