Sisma 2016, Rocca: zone colpite dal terremoto tornino a vivere, Regione al loro fianco

«La notte del 24 agosto del 2016 la terra tremò nel centro Italia: un devastante terremoto causò la morte di 299 persone. Gli sfollati furono 41 mila. A otto anni da quel tragico evento la macchina della ricostruzione, non senza difficoltà e ritardi, finalmente ha impresso un colpo sull’acceleratore: la Regione Lazio sta lavorando con l’amministrazione comunale e con il Commissario Castelli per dare e fare il massimo possibile. Queste zone così ferite devono tornare a vivere. Il tempo trascorso non ha fiaccato la forza e la voglia di lottare degli straordinari abitanti di un’area del Lazio pesantemente colpita, ma che non ha mai smesso di credere nel futuro. Saremo al loro fianco, passo dopo passo»

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

