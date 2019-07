Sistema informatico del Comune: “Le troppe criticità pregiudicano il regolare funzionamento”

“Circa un anno fa avevamo già presentato una specifica interrogazione, rimasta senza risposta, sulla situazione non certo ottimale dei sistemi informatici in uso presso l’Amministrazione Capitolina, evidenziando delle criticità nel SAP, ovvero i sistemi di applicazioni prodotti nell’elaborazione dei dati, di cui si avvalevano sia la Ragioneria Generale che lo utilizzava per la gestione della contabilità che il Dipartimento Risorse Umane per la gestione del personale. Ora la situazione a distanza di tempo non sembra migliorata, anzi peggiorata, infatti dal mese di giugno l’Amministrazione capitolina è passata ad un nuovo sistema denominato ERP JRoma, che sta creando moltissime problematiche ai diversi uffici che devono operare con il nuovo sistema, che sono pregiudicati nel loro regolare svolgimento dell’attività amministrativa. Criticità non da poco se pensiamo all’interrogazione massive ex Equitalia dove vengono evidenziati errori nella estrazione dei dati per i crediti ceduti in quanto la verifica estrae il soggetto errato; o il problema della mancanza totale delle stampe di tutte le transazioni aspetto fondamentale per vedere le transazioni, gli impegni e i mandati; o anche la data di scadenza delle fatture registrate che nel sistema riportano la data di protocollazione delle fatture e non la data effettiva di scadenza; problemi di connessione; un sistema help desk inadeguato, che sono soltanto alcune delle situazioni preoccupanti di questo nuovo sistema. Ma l’altro aspetto che desta sconcerto è che questo malfunzionamento del nuovo sistema operativo ERP JRoma, potrebbe compromettere l’approvazione del bilancio che avverrà a breve, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal TUEL.

“A seguito delle puntuali criticità e disservizi segnalati dal Ragioniere Generale in sei dettagliate pagine, abbiamo presentato una nuova interrogazione al Sindaco per chiedere spiegazioni ed il ripristino immediato di tutte le funzionalità operative connesse all’implementazione di questo nuovo sistema, che oltre a rallentare notevolmente i tempi di pagamento ai fornitori, con grave pregiudizio non solo degli stessi ma anche per Roma Capitale, mette in allarme anche la situazione dell’assestamento di bilancio capitolino che potrebbe portare alla mancata approvazione per il 31 luglio”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.