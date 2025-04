Slitta l’arrivo del primo nuovo treno della metropolitana: atteso tra il 6 e il 7 aprile

Un’attesa che si allunga di qualche giorno, ma l’entusiasmo resta alle stelle. Il primo dei nuovi treni destinati alla metropolitana di Roma sta per fare il suo ingresso in città.

Doveva arrivare tra il 31 marzo e il 1° aprile, ma il suo viaggio è stato leggermente posticipato per questioni logistiche.

Nulla di preoccupante: trasportare un convoglio ferroviario non è certo un’impresa semplice. Ora, il grande giorno è fissato tra il 6 e il 7 aprile.

Ad annunciare lo slittamento è stato Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma, durante un incontro con i cittadini nel quartiere di San Basilio.

Il treno, firmato Hitachi Rail, raggiungerà la Capitale passando per la stazione Ostiense, per poi dirigersi verso il deposito di Magliana Nuova, dove inizierà il suo processo di collaudo.

Un’operazione che richiederà tempo: prima che i romani possano salirci a bordo, saranno necessari almeno sei mesi di test e verifiche tecniche.

Metro B, l’attesa è finita: treni più veloci, meno affollamento

Per chi usa ogni giorno la metropolitana, il problema è noto: attese interminabili sulle banchine, convogli sovraffollati, guasti e disagi quotidiani. Roma non può più aspettare e il primo treno che sta per arrivare segna l’inizio di una rivoluzione.

Il Campidoglio ha investito su 36 nuovi convogli, commissionati a Hitachi, che da mesi lavora alla loro produzione nelle sue officine di Reggio Calabria.

La linea B sarà la prima a beneficiare dell’ammodernamento, con l’obiettivo di ridurre drasticamente i tempi di attesa e offrire ai passeggeri un servizio finalmente all’altezza di una metropoli europea.

Viaggiare nel futuro: le caratteristiche dei nuovi treni

Non si tratta di semplici sostituzioni, ma di un vero e proprio salto di qualità. I nuovi convogli sono stati progettati per garantire maggiore efficienza, comfort e accessibilità. Ecco cosa cambierà:

Sei carrozze comunicanti, per un viaggio senza interruzioni tra un vagone e l’altro,

Lunghezza di 106 metri, con 48 porte (24 per lato) per velocizzare la salita e la discesa,

Velocità operativa fino a 80 km/h,

204 posti a sedere e 4 aree riservate alle persone con disabilità,

Capienza totale di 1.204 passeggeri,

Aria condizionata di ultima generazione,

Riduzione del rumore interno, per un’esperienza di viaggio più confortevole.

Obiettivo 2028:

Il piano del Campidoglio prevede che entro il 2028 l’intera fornitura di 36 nuovi convogli sia operativa.

Un cambio di passo necessario per una città che ha bisogno di una metropolitana più moderna, efficiente e affidabile.

