Smeriglio risponde alla Cgil: “Lavoratori di Fontana di Trevi regolarmente assunti”

“In merito alla segnalazione della Cgil sul personale impiegato alla Fontana di Trevi, è necessario chiarire alcuni punti per noi fondamentali – chiarisce l’assessore -. Innanzitutto, il servizio di accoglienza e biglietteria è attivo nell’ambito di un accordo quadro frutto di una gara europea e pienamente vigente fino al 2027, quindi non scaduto. Mentre tutti gli operatori impiegati sono regolarmente assunti a tempo determinato, con applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro, come previsto dall’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici, quindi con condizioni assolutamente conformi alla normativa”.

E poi: “Non ci risultano, dunque, dipendenti precari riferibili a H501 presso la Fontana. Sono state inoltre adottate tutte le misure organizzative per garantire sicurezza e dignità del lavoro, con dotazioni adeguate, servizi dedicati e strutture di copertura”.

Il sindacato infatti aveva denunciato che i lavoratori sarebbero stati assunti con “H501, una società esterna con cui Zètema ha un accordo quadro scaduto nel 2024, che contrariamente a quanto previsto dal contratto di servizio dell’azienda municipalizzata ricorre in modo massiccio a contratti precari e applica un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quello di Zètema”.