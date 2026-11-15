Smog a Roma, scatta il rito delle domeniche ecologiche: dal 15 novembre auto vietate in Fascia Verde

Come da copione stagionale, con l’arrivo dell’autunno il Campidoglio sfodera la classica ricetta per tentare di mettere un freno ai livelli fuorilegge di polveri sottili che soffocano la Capitale.

La Giunta ha varato il calendario ufficiale delle “domeniche ecologiche” per la stagione 2026-2027: si parte il 15 novembre con la prima giornata di blocco totale dei veicoli a motore endotermico nella celebre e spesso contestata ‘Fascia Verde’. Gli altri quattro stop programmata cadranno il 6 dicembre 2026, e poi nel 2027 il 24 gennaio, il 21 febbraio e il 21 marzo.

Come di consueto, l’esecutivo capitolino affidarà i dettagli operativi del blocco — dalle fasce orarie alle immancabili deroghe per derogare al divieto — a un’ordinanza formale che arriverà nei prossimi giorni.

Clown in piazza per addolcire il blocco del traffico

Per rendere più digeribile la chiusura ai veicoli, l’amministrazione ha allestito la consueta cornice di eventi: dalle 10 alle 18 Piazza Risorgimento e via Ottaviano verranno sottratte al traffico per fare spazio a sette postazioni con giocolieri, trampolieri, spettacoli teatrali e banchetti sul riciclo dei rifiuti.

«Provvedimenti che concorrono al contenimento dell’inquinamento e rappresentano un’occasione di sensibilizzazione», rivendica l’Assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, citando gli antecedenti del Sabato Blu e degli eventi nei parchi di Centocelle.

Resta tuttavia da vedere se cinque giornate di festa in piazza a Prati siano sufficienti a scardinare la dipendenza della città dall’automobile e a risolvere le carenze strutturali del trasporto pubblico romano.

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