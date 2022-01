Smog Roma, Ecoitaliasolidale: oggi 2 dicembre la prima giornata delle inutili ‘domeniche ecologiche’

“Anche la nuova amministrazione guidata dal Sindaco Gualtieri ha riproposto con una memoria di Giunta del 16 dicembre scorso, le inutili “domeniche ecologiche” ed oggi è la prima del 2022. Le successive saranno il prossimo 30 gennaio 2022, il 20 febbraio ed il 13 marzo.

Dimostrando come, anche in questo caso, non cambia nulla rispetto alla precedente amministrazione Raggi”.

E’ il commento di Piergiorgio Benvenuti Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.

“In questi anni si è fatta solo demagogia ed i blocchi delle auto più inquinanti per alcuni giorni, in recepimento di normative nazionali e regionali, non hanno dato risultati positivi per l’aria che respirano i romani. Vorremmo ricordare che Roma è fra le peggiori città italiane in tema di performance ambientali e vivibilità, anche secondo il dossier Ecosistema urbano dello scorso anno, trovandosi all’89ª posizione, in fondo alla classifica per le scarse performance ambientali. Peggio di Roma nel territorio della Regione Lazio c’è solo Latina al 98esima posizione.

Il blocco delle auto per quattro giornate l’anno crea solo disagi ai cittadini ed alle attività commerciali, l’unico a beneficiare il Comune che incassa le multe.

Ancora una volta chiediamo –prosegue Benvenuti – di sospendere la pratica delle Domeniche ecologiche a Roma, inutili e dannose, adottando invece ben altre soluzioni come il controllo dell’emissione dei riscaldamenti soprattutto dei grandi uffici e delle mega strutture commerciali, un adeguato e più moderno trasporto pubblico, l’effettivo utilizzo dei mobility manager, mobilità alternative, la necessità di sforzi costanti di decarbonizzazione in tutti i settori emissivi. Sollecitiamo ancora una volta soluzioni efficaci a difendere l’ambiente –conclude Benvenuti – non certo riproporre le demagogiche ed inutili domeniche ecologiche”.