Smog sotto controllo, ma a Natale rischio sforamenti: l’allerta dell’Arpa Lazio

Con il Natale alle porte, cresce la preoccupazione per la qualità dell’aria nella Capitale.

Al momento, i livelli di inquinamento atmosferico restano entro i limiti consentiti, ma secondo le previsioni modellistiche dell’Arpa Lazio, nei prossimi giorni potrebbero essere superate le soglie massime.

Un rischio legato all’incremento delle emissioni dovuto al traffico intenso, ai sistemi di riscaldamento domestico e alle attività legate alle festività natalizie.

Le contromisure del Campidoglio:

“Risulta necessario da parte della cittadinanza attuare una serie di azioni volontarie, volte alla riduzione delle emissioni di inquinanti antropici con l’obiettivo di contribuire a prevenire l’aumento delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera”, si legge nel testo della determina.

Tra le principali indicazioni si suggerisce di:

Limitare al minimo l’uso delle automobili private, preferendo i mezzi pubblici, la bicicletta o spostamenti a piedi.

Ridurre l’utilizzo di camini e stufe alimentate a legna, a meno che non siano indispensabili.

Contenere i consumi energetici, specialmente quelli legati alle illuminazioni natalizie.

Questi provvedimenti puntano a sensibilizzare i cittadini e a prevenire un peggioramento della qualità dell’aria.

I monitoraggi dell’Arpa Lazio continueranno senza sosta, con la possibilità di introdurre misure straordinarie qualora si registrassero sforamenti dei valori di sicurezza.

Il periodo festivo e i rischi per l’ambiente:

Le celebrazioni natalizie rappresentano un banco di prova per la sostenibilità urbana. Lo shopping dell’ultimo minuto, il traffico congestionato, il riscaldamento acceso a pieno regime e l’uso di giochi pirotecnici contribuiscono infatti a innalzare i livelli di polveri sottili (PM10 e PM2.5) e di biossido di azoto (NO2).

Questi inquinanti, oltre a danneggiare l’ambiente, rappresentano una minaccia per la salute pubblica, in particolare per bambini, anziani e persone con problemi respiratori.

