Social, chat e auto a noleggio: a Roma la cocaina arrivava come un pacco Amazon

Un servizio di consegne impeccabile, rapido e organizzato come una start-up del “delivery”, ma al posto di pizze o pacchi recapitava dosi di cocaina.

È così che due fratelli ecuadoregni, di 27 e 30 anni, avevano messo in piedi nel cuore di Roma un sistema di spaccio su ordinazione che sfruttava i social network, le chat istantanee e persino auto a noleggio per muoversi indisturbati nella movida capitolina.

Il loro business, però, è crollato nel momento in cui uno dei due è stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato del I Distretto Trevi Campo Marzio durante una delle consegne programmate per la serata.

Bloccato subito dopo lo scambio droga-denaro, il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, 700 euro in contanti e due telefoni cellulari, di cui uno dedicato esclusivamente alla gestione degli ordini.

La “centrale operativa” dello spaccio

La successiva perquisizione nell’abitazione ha portato gli investigatori a scoprire l’intera struttura del traffico e a rintracciare anche il fratello, considerato il complice diretto nella gestione dell’attività.

In casa sono stati trovati ulteriori quantitativi di droga, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione ancora sporco di residui di cocaina.

Le indagini hanno permesso di ricostruire un meccanismo rodato e ben organizzato: una vera e propria “sala operativa” riceveva le richieste dei clienti via social network o app di messaggistica, e da lì partivano le istruzioni per i corrieri, veri “riders della cocaina”, che effettuavano le consegne principalmente nelle ore serali e notturne nelle zone più frequentate della movida romana.

Sim fittizie e contanti riciclati per eludere i controlli

Per restare invisibili agli occhi delle forze dell’ordine, i pusher si servivano di schede telefoniche intestate a nomi falsi e, dopo ogni “giro di consegne”, consegnavano il denaro a terze persone incaricate di custodirlo, così da non rischiare di perderlo in caso di arresto o sequestro.

L’intera operazione è stata smantellata dagli agenti del I Distretto, che hanno ricostruito nei dettagli il sistema di contatti, logistica e smistamento della droga.

I due fratelli sono ora gravemente indiziati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, mettendo fine a un’attività che – dietro l’apparenza di un servizio rapido e discreto – nascondeva una rete di spaccio ben organizzata e tecnologicamente evoluta.

