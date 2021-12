Sociale, De Salazar (Lega) “A rischio servizi emergenza covid e attività motorie terza età”

“La giunta del Del Bello non ha richiesto le risorse per la prosecuzione del servizio “Pronto Giovani e famiglie” e “Pronto anziani”, linee telefoniche allestite per aiutare tutte le persone in difficoltà durante l’emergenza Covid 19.

Allo stesso modo sono a rischio le attività motorie rivolte a persone anziane. Entrambi i servizi erogati da associazioni che spesso si occupano anche del reperimento e distribuzione di pacchi alimentari a famiglie che patiscono disagio economico, scadono il 31 dicembre e ad oggi non ci sono avvisi per proroghe o nuovi bandi che consentano di garantire la continuità del servizio.

E’ davvero grave e indice di pochissima serietà la decisione dell’amministrazione del PD di tagliare fuori simili realtà che si spendono sul territorio per aiutare le persone in difficoltà. Del Bello e compagni si risveglino, rinsaviscano subito e si adoperino al fine di garantire all’utenza un servizio di qualità come quello attuale”.

Così in una nota De Salazar (Lega)