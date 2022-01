Sociale, Figliomeni: altra vita salvata grazie alle tecniche di primo soccorso

“È con molta gioia che apprendiamo dell’ennesima vita salvata grazie alle tecniche di primo soccorso. Ieri mattina, durante una fase di gioco della gara di calcio di prima categoria Cura – Allumiere, il portiere della squadra ospite è stato salvato grazie al tempestivo intervento dell’allenatore della squadra di casa e di suo padre, soccorritori che ringraziamo”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile dei rapporti con le Istituzioni di Planet Solidarietà-APS.

“È la riprova – prosegue Figliomeni – di come sta dando i suoi frutti la ventennale opera di associazioni di solidarietà come Planet Onlus e Fondazione Castelli, da sempre impegnate nella donazione di defibrillatori e nella formazione di operatori per far conoscere sempre di più le tecniche del primo soccorso. Oramai la cultura della prevenzione si sta diffondendo sempre di più nella società, fortunatamente non soltanto in ambito sportivo, ma ciò è dovuto soprattutto alla disponibilità e generosità degli Enti del Terzo Settore. Auspichiamo, però, un cambio di passo delle Istituzioni su questa tematica visto che ancora sono abbastanza latitanti”.