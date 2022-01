Sociale, Figliomeni: “Attuare delibera sulla cardio protezione”

“I primi giorni di gennaio rappresentano un tempo di bilancio per l’anno appena passato, ma anche tempo di progettazione e riflessione per il futuro e tra i miei obiettivi, da sempre, vi è quello di rendere Roma un ‘Comune cardio-protetto’. Proprio per questo nei giorni scorsi ho inviato all’amministrazione Gualtieri una nota per rammentargli che è giunto il momento di attuare la delibera in questione”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile dei rapporti con le Istituzioni di Planet Solidarietà- APS.

“Era il 22 novembre 2018 – prosegue Figliomeni – quando l’Assemblea Capitolina approvò, all’unanimità, la deliberazione n. 120, da me predisposta, affinché i defibrillatori venissero installati nelle zone strategiche della città al fine di soccorrere tempestivamente le persone colpite da attacco cardiaco. Considero quel momento uno dei più belli della mia costante attività nel sociale, ma sono ben conscio che senza qualche pungolo il provvedimento rischia di divenire lettera morta, come purtroppo già avvenuto con la precedente amministrazione. Tra i miei ultimi atti in Assemblea vi fu, nello scorso agosto, la predisposizione di centinaia di emendamenti all’assestamento di bilancio, finalizzati a dare risposte ai cittadini, tra cui alcuni relativi alla cardioprotezione che furono approvati dalla Giunta e prevedevano lo stanziamento di 250.000 euro per attuare il provvedimento. E quel momento è giunto! Lo dobbiamo a Riccardo Pica, il ragazzo morto nel parco della Madonnetta, e alle tante persone che sono venute a mancare per questi tragici eventi. Sicuramente qualche mestierante della politica salirà sul carro prendendosi meriti non suoi, ma lasciamo loro questo modo di fare ‘politica’. Per noi la Politica è una cosa seria e si può fare anche fuori dal palazzo e sempre a tutela dei cittadini”.