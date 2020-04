Sociale, Figliomeni (FDI): “Ancora ritardi su contributi a persone disabili”

“Continuiamo a ricevere segnalazioni da parte di persone disabili e delle loro famiglie, sulla mancata erogazione dei sostegni economici dovuti. Dopo aver presentato numerose segnalazioni tra accesi agli atti, interrogazioni e mozioni oggi abbiamo protocollato nuovi documenti per sbloccare questa situazione che si trascina da molto tempo, in quanto costringe delle persone con disabilità fisiche, sensoriali e psichiche gravissime a non poter contare sull’assegno e contributo di cura mensile, fondamentali per alleviare in parte le loro sofferenze e per poter retribuire personale che li possa supportare.

“E’ una vergogna che l’Amministrazione capitolina, sebbene sollecitata a più riprese anche dai diretti interessati, non prenda provvedimenti immediati a tutela delle fasce più fragili. Facendo seguito ad altre richieste di altro tenore, adesso un’altra persona disabile gravissima residente nel municipio VI, denuncia l’immobilismo e la confusione che troppo spesso costringe persone aventi diritto a vedere negati i loro diritti, con le risorse che sono state stanziate ma che non si sa la strada che prendono, visto che l‘assegno non viene erogato così come l’assistenza domiciliare. Tale cittadina, alla quale era stato suggerito di modificare la richiesta a favore dell’assegno visto che l’anno scorso ha potuto usufruire dell’assistenza diretta soltanto per poche settimane in un anno mentre ancora nulla in questi primi quattro mesi, si è vista inspiegabilmente negare la richiesta, peraltro soltanto telefonicamente. Attendiamo risposta urgentissima ai nostri ennesimi atti e le dimissioni degli esponenti delle varie giunte per manifesta incapacità e le loro famiglie meritano il massimo rispetto e devono sapere come vengono gestite malissimo le risorse della collettività”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea Capitolina e responsabile nazionale di Fratelli d’Italia per le politiche sociali.

