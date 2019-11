Sociale, Figliomeni (FDI): “Il M5S accolga rilievi della Consulta Cittadina Disabilità”

“Il M5s dimostra ogni giorno la scarsa preparazione e se vogliamo sensibilità nei confronti della disabilità. Dai fondi erogati dalla Regione Lazio per disabili gravissimi fermi nelle casse di Roma Capitale al trasporto per disabili partito e proseguito in maniera disastrosa dopo il cambio di gestore, per non parlare della nuova riforma delle consulte per le disabilità partorita dalla maggioranza grillina, ennesimo pasticcio tipico dei dilettanti allo sbaraglio.

“Ma non si può giocare con le legittime aspettative delle persone con disabilità che si aspettano un doveroso aiuto nella vita di tutti i giorni. Il nuovo regolamento della Consulta Cittadina per le Disabilità, così come le linee guida per la predisposizione dei regolamenti delle Consulte Municipali, il tutto ideato dal M5s sono quanto mai capziose e di difficile gestione, come denunciano in primis i diretti interessati sia della consulta cittadina che la stragrande maggioranza delle consulte municipali. Un provvedimento fondamentale che i grillini stanno rendendo privo di qualsiasi funzionale rispondenza alle reali esigenze di chi convive con problematiche gravissime. Oltre alla Consulta Cittadina, ben 10 consulte su 13 denunciano criticità non da poco che sono inaccettabili per tutta la sfera della disabilità romana. Il M5s deve vergognarsi di come sta gestendo questa nuova riforma, nata dalle loro menti geniali, senza accogliere le legittime richieste che nascono da reali esigenze. I grillini stanno creando danni in diversi settori ma è inconcepibile farlo in una sfera sensibile come il mondo della disabilità”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni vicepresidente dell’Assemblea Capitolina e responsabile nazionale di Fratelli d’Italia per le politiche sociali.