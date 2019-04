Sociale, Figliomeni (FDI): “Molte proposte alla conferenza associazioni disabilità”

“La conferenza di ieri tra associazioni che si occupano di disabilità gravi e il mondo politico rappresentato da Fratelli d’Italia è stato un successo in quanto ha permesso a queste diverse realtà, di poter esporre le proprie istanze al fine di vederle portate avanti nelle giuste sedi istituzionali.

“Si parla sempre molto di sociale ma quanto portato avanti dalle istituzioni è sempre poco rispetto all’entità dei problemi di questo universo, per questo motivo come Fratelli d’Italia abbiamo cercato di dare voce a tutte quelle persone che quotidianamente convivono in prima persona o che si occupano di realtà come la cecità, la sordità, la distrofia muscolare, le malattie rare, che troppo spesso trovano porte chiuse nella società. Inizieremo subito a lavorare nelle sedi preposte tra Parlamento, Comune di Roma e Regione Lazio, attraverso i nostri rappresentanti, per presentare atti specifici volti se non alla risoluzione di molti dei problemi che attanagliano le persone svantaggiate, almeno alla sensibilizzazione verso il mondo della disabilità, tema che ci sta molto a cuore e che continueremo ad affrontare con successivi incontri tematici”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, vicepresidente dell’Assemblea Capitolina e responsabile nazionale Fdi per le Politiche Sociali.