Sociale, Figliomeni (FDI): “Oggi Giornata Mondiale Alzheimer, aiutare le famiglie”.

“Oggi ricorre la giornata mondiale sull’Alzheimer, una patologia clinica in continua crescita, al punto che si stima che ogni 3 secondi venga fatta una diagnosi di un caso di demenza. L’Alzheimer è una malattia subdola che porta ad una totale perdita di autonomia nei pazienti, il che costringe ad un grande impegno da parte dei familiari che svolgono un ruolo fondamentale per il costante accudimento che devono espletare. In passato abbiamo presentato anche una mozione in ambito comunale per dare voce alla moltitudine di persone colpite da questa malattia, di cui solo in Italia sono circa un milione di casi, per la maggior parte over 60. Il nostro obiettivo è quello che si diffonda una sensibilizzazione nei confronti delle persone affette da questa malattia, e che ci siano maggiori fondi per la ricerca e per l’assistenza alle famiglie perché, come abbiamo detto più volte anche nei confronti di altre malattie, una diagnosi precoce può essere importante e può creare tutte le prerogative in grado di dare riposte tempestive ai malati e alle loro famiglie”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina e responsabile nazionale di Fratelli d’Italia per le politiche sociali.