Sociale, Figliomeni (FDI): Plauso per iniziativa Fiaba Onlus per studenti geometri

“Ho partecipato con molto piacere alla VII cerimonia di premiazione del concorso nazionale “I futuri Geometri progettano l’Accessibilità” che si è tenuta stamattina presso la Camera dei Deputati ad iniziativa di FIABA Onlus presieduta dall’amico Giuseppe Trieste, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ed altre Istituzioni. Insieme all’Ambasciatore argentino Tomàs Ferrari, all’Ambasciatore lituano Ricàrdas Slepavicius ed alle altre Istituzioni ho portato il mio saluto alla platea ringraziando, oltre gli organizzatori, gli studenti Geometri di ben 35 istituti di ogni parte d’Italia, da Cuneo a Taormina. I giovani “professionisti” hanno potuto liberare la loro fantasia presentando i progetti in tre diverse categorie, spazi urbani, edifici pubblici e scolastici, strutture per il tempo libero.

“Come Fratelli d’Italia continueremo il nostro incessante impegno sull’accessibilità e l’inclusione al fine di far applicare concretamente la Convenzione ONU e le altre norme, che occorre sempre innovare, a favore delle persone con disabilità“.

È quanto dichiara Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina e responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia.