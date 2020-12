Sociale, Figliomeni (FdI): Serve impegno concreto delle Istituzioni per persone con disabilità

“A quasi quarant’anni dall’istituzione della Giornata internazionale delle persone con disabilità purtroppo ci sono ancora molte discriminazioni verso i soggetti più fragili e la convenzione Onu risulta ancora poco applicata. Come Istituzioni dobbiamo impegnarci di più con azioni concrete per l’abbattimento delle barriere ed un maggiore stanziamento di fondi per le necessità di chi convive con enormi difficoltà e molto spesso non riceve gli aiuti sufficienti dallo Stato e dagli enti locali, specie in questo periodo di emergenza sanitaria.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina e responsabile nazionale di Fratelli d’Italia per le politiche sociali

“Il dipartimento nazionale delle politiche sociale di Fratelli d’Italia, che Giorgia Meloni mi ha richiesto di coordinare, continuerà – aggiunge – l’impegno incessante che sta portando avanti insieme ai parlamentari ed eletti nelle varie Istituzioni, oltre che insieme ai dirigenti locali, affinché i diritti delle persone con disabilità vengano ricordati non soltanto oggi bensì tutti i giorni dell’anno, anche per raggiungere l’obiettivo di una società più inclusiva soprattutto nel mondo del lavoro dove ancora c’è molto da fare”.