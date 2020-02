Sociale. Rollo-Battaglia: “Adeguamento rette case famiglia anche in Municipio XV”

“Anche il Municipio XV si allinea al voto d’aula di Piazza Sempione, incontrando il favore di tutte le opposizioni compatte e una timida astensione della maggioranza grillina.

“La mozione sull’adeguamento delle rette per le case famiglia di Roma sta girando e siamo liete del suo accoglimento anche all’ordine del giorno del Consiglio comunale di oggi.

L’analisi del coordinamento ‘Casa Plurale’, parte integrante della mozione, fotografa infatti una situazione di sofferenza per le strutture romane che, con sacrificio e coraggio, sostengono e accolgono persone con disabilita’, minori in stato di abbandono e donne con figli che vivono in situazioni fragili.

“Oggi l’aula del Municipio XV ha dato un bel segnale. Speriamo ci sia la stessa sensibilità in Consiglio comunale. È doveroso convocare presto un tavolo di coordinamento con tutti gli enti competenti al fine di redifinire le tariffe e stanziare fondi sufficienti per permettere un servizio dignitoso a tutela dei cittadini accolti”.

Così in un comunicato Agnese Rollo, consigliera e vice-presidente della Commissione politiche Sociali in Municipio XV, ed Erica Battaglia della direzione regionale del Pd.