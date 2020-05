Sociale: “Sulla disabilità gravissima finalmente il Campidoglio si muove”

“Accogliamo con soddisfazione la comunicazione inviata oggi dal Dipartimento Politiche Sociali con la quale si autorizzano i Municipi a far scorrere le graduatorie dei nuclei richiedenti il contributo mensile per l’assistenza domiciliare alle persone con disabilità gravissima fino a coloro che hanno ottenuto 42 punti, e quindi allargare la platea delle famiglie che potranno ottenerlo”.

Così in una nota la Presidente Sabrina Alfonsi e l’Assessore alle Politiche Sociali del Municipio Roma I Centro, Emiliano Monteverde.

“Avevamo ragione noi, quando già dal marzo scorso invitavamo il Comune a far scorrere la lista a fronte delle risorse aggiuntive stanziate dalla Regione Lazio. Grazie alle nuove indicazioni, da oggi si potranno soddisfare circa 2500 richieste su un totale di 2900 pervenute agli Uffici, e questa è senz’altro una buona notizia. Ora occorre uno sforzo ulteriore per reperire nel Bilancio capitolino i fondi che mancano per coprire l’intera graduatoria, e garantire il giusto sostegno anche alle circa 400 famiglie che sono rimaste escluse dal contributo, famiglie che in questo periodo così delicato hanno dovuto sopportare una fatica ed una solitudine che andrebbe ascoltata”.

