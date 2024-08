“Sogni Viandanti” dal 31 agosto al 26 settembre 2024

Dal 31 agosto 2024 prende il via “Sogni Viandanti” con la direzione Artistica di Federica Mancini, un progetto realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo e vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2024 di Roma Capitale, che si concluderà il 26 settembre 2024. La manifestazione dal carattere itinerante e a basso impatto ambientale, ravviverà gli spazi aperti del Municipio 14, dalla pista Ciclopedonale (tratto Gemelli Monte Mario) ai cortili dei lotti delle case popolari ATER, al Teatro la Casetta, con un ricco programma di mostre, performance, laboratori e spettacoli destinati a tutte le età, tutti gratuiti.

L’iniziativa che contribuisce ad arricchire l’offerta estiva di spettacolo nella capitale, mira a promuovere la coesione e la partecipazione attiva nel XIV municipio, e la comunità sarà inoltre coinvolta anche nella promozione alternativa dell’evento.

Leitmotiv del progetto è il sogno nelle sue accezioni più vaste, sogni che si riveleranno grazie ad un collettivo di artisti – Roberta Bilardo, Margherita Callà, Paola Carnali, Rosanna Giampaolo, Federica Mancini, Raffaella Pisanu, Marco Ragucci, Katja Reichert, e le musiciste Altea Narici e Chiara De Angelis, e ancora con ass. Chùmbala Cachùmbala, Giuditta Cambieri, Nicola Danesi De Luca, Nina Franco, Paolo Iorio, Stefania Spinazzola – e di diverse realtà associative del territorio, in primis l’ass. Vengo da Primavalle, mediante i linguaggi universali del teatro di Figura, della musica e non solo.

Attraverso esperienze e percorsi artistici e formativi diversificati, si creerà un filo rosso tra i cittadini sollecitati in un rapporto introspettivo attraverso la bellezza e il preverbale.

Un’esperienza che permetterà agli spettatori di immergersi totalmente in un mondo oltre la parola, fatto di poesia, magia e fantasia, con i Lambe Lambe, miniteatrini per uno spettatore alla volta, una visione personale pur stando in mezzo a tanti, e le marionette corporee a dimensione umana, così sembianti ed espressive, che accompagnate da strumenti ad arco, condurranno il pubblico in piccoli quadri, carichi di emozioni, con performance che disvelano i mille colori di un’indagine interiore.

Unica voce, uniche parole del progetto sono affidate alla sezione “Un ritratto in cambio dei tuoi sogni” per dare voce a chi non ce l’ha, contro ogni pregiudizio, esclusione e solitudine. Partendo dai ritratti dei cittadini, racconteremo storie, sogni e aspirazioni di ognuno, cercando di privilegiare la differenza come ricchezza e i tanti colori multiculturali del territorio. I ritratti realizzati dall’artista Katja Reichert, saranno poi esposti presso il Centro SaMiFo ASL Roma 1 (Piazza Santa Maria della Pietà, 5 – Padiglione 17, Mun 14) dal 25 al 26 settembre e attraverso i QR Code, i visitatori potranno ascoltare le voci delle singole persone ritratte e il loro breve racconto.

Infine una serie di attività di formazione con workshop di eccellenza, a cura tra gli altri di Renato Curci, per operatori e laboratori per bambini, ragazzi e adulti, per tutto il mese di settembre presso il Teatro la casetta.

Il progetto è realizzato dall’Associazione Culturale Cantieri dello Spettacolo, attiva nel XIV Municipio con progetti di ricerca e promozione del Teatro di figura del Teatro La Casetta da oltre trent’anni.

Info e prenotazioni:

Associazione Cantieri dello Spettacolo, via Federico Borromeo 75 – Roma Tel. +39 338 3707076 +39 328 8825180 – cantierispettacolo@libero.it

sito web www.cantieridellospettacolo.it

Facebook https://www.facebook.com/people/Teatro-la-casetta/100057039626820/

Mobilità sostenibile: Pista ciclopedonale Monte Mario: 907–913 545-46-49 FM3 a piedi, in bici-

Pista ciclopedonale Gemelli 980-446-146, FM3, bici, a piedi- lotti Ater e Teatro la casetta: 46-49-907

