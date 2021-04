Solidarietà a Brumotti e troupe Striscia per violenza al Quarticciolo

Vile aggressione è quella avvenuta a Roma, al Quarticciolo e precisamente in via Castellaneta, lì dove dal 2007 c’è il teatro-biblioteca più volte oggetto di atti vandalici.

“Condanniamo fortemente l’episodio di violenza subito da Vittorio Brumotti e dalla troupe di Striscia la Notizia nel quartiere Quarticciolo dove stava girando un servizio sullo spaccio di droga nelle strade. Ci stringiamo a Vittorio con un abbraccio e un augurio di pronta guarigione. Quest’ennesimo episodio di violenza ci conferma come le periferie, sempre sulla bocca delle Istituzioni, ma soltanto a parole, sono nella realtà una polveriera pronta ad esplodere in ogni momento. Auspichiamo che le Istituzioni locali e nazionali adottino, prontamente e con ogni mezzo, ogni iniziativa utile al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e ringraziamo i carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste e quelli del Nucleo Radiomobile della Compagnia Roma Casilina per essere intervenute prontamente a ricomporre una situazione che sarebbe potuta divenire ancora più grave”.

Ha dichiarato Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Auspichiamo – conclude Figliomeni – che Raggi, Zingaretti e compagni, oltre ai soliti slogan, si attivino per aiutare soprattutto i giovani e le periferie con opportunità di lavoro e luoghi di aggregazione sociale, sportiva e culturale. Lo spaccio di droga si combatte soprattutto con questi antidoti”.