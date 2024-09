Solidarietà del Ministro Piantedosi a Don Antonio Coluccia

“Esprimo la mia solidarietà a Don Antonio Coluccia per la vile aggressione subita a Roma durante un corteo a favore della legalità”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“Don Antonio, di cui mi è personalmente noto l’impegno civile, è da sempre in prima linea contro la criminalità e la piaga dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Un lavoro quotidiano a favore della sua comunità e per dare una speranza a tanti giovani che trovano in lui un punto di riferimento forte.

Il suo impegno è anche il nostro ed è proprio in occasioni come queste che dobbiamo dimostrare la nostra vicinanza e la nostra gratitudine per la generosità e il coraggio con cui lavora in situazioni difficili” ha aggiunto il titolare del Viminale.

