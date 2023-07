Presentazione oggi nella Sala del Carroccio in Campidoglio del progetto “Sono anziano ma non ci casco“, promosso dalle ACLI di Roma e sostenuto dall’Assessorato e dipartimento alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale in collaborazione con FAP ACLI di Roma e Polizia di Stato.

L’iniziativa è dedicata alla prevenzione e al contrasto delle truffe ai danni degli anziani che, soprattutto in estate, sono più esposti a diventare vittime di malintenzionati.

Intervengono alla presentazione Barbara Funari, assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale; Lidia Borzì, presidente ACLI Roma aps; Francesca Picierno, Vicequestore Aggiunto Polizia di Stato.

Appuntamento ore 11.30.

Qui la locandina dell’iniziativa.