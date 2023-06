Sopralluogo notturno al cantiere su via Braccianese

Si è svolto ieri sera il sopralluogo dell’assessore capitolino ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, del presidente del Municipio XV Daniele Torquati e della Consigliera delegata di Città metropolitana Manuela Chioccia presso il cantiere di via Braccianese, dove Anas sta procedendo alla riqualificazione della strada. Presenti anche, per il Commissario straordinario per il Giubileo, Marco Vincenzi, il Responsabile Struttura Territoriale LAZIO di Anas Marco Moladori ed Emiliano Minnucci che, da ex consigliere regionale, si è prodigato per la riqualificazione della strada.

Gli interventi dall’importo di 5,3 milioni di euro interesseranno la via Braccianese, in entrambi i sensi di marcia, per un totale di 21 chilometri. Al termine di questa tratta, si proseguirà con lavori su ulteriori 12 chilometri, fino al comune di Bracciano compreso. Le lavorazioni riguardano il rifacimento del piano viabile che, dove risulta maggiormente ammalorato, sarà sottoposto al rifacimento profondo. Inoltre, sarà effettuata anche la pulizia delle caditoie, mentre è stato già eseguito lo sfalcio del verde.

“Con la Braccianese abbiamo dato avvio ai primi lavori stradali finanziati con i fondi giubilari. Questa grande arteria, in particolare, necessitava da tempo di un importante riqualificazione e messa in sicurezza. Ho subito accolto l’istanza del presidente Torquati ed è stato uno dei primi interventi inseriti nel piano di riqualificazione dei lavori del Giubileo. A breve tutti coloro che transitano su questo importante itinerario potranno usufruire di una strada completamente sicura con opere che dureranno nel tempo”, commenta l’assessore Segnalini.

“Si continua a lavorare per l’interesse della comunità, grazie alla collaborazione tra Anas, Comune di Roma e Città Metropolitana mettiamo a terra un intervento importante e che sarà duraturo nel tempo, andando a intervenire in maniera profonda sul manto stradale in un’arteria che è di fondamentale importanza per i residenti di questo quadrante. Successivamente i lavori proseguiranno fino al comune di Bracciano, per un’estesa complessiva di 33 km”, spiega la Consigliera Chioccia.

“I lavori sulla Braccianese sono frutto di un grande lavoro di squadra portato avanti nell’ultimo anno e mezzo con l’Assessorato capitolino ai Lavori Pubblici, per cui non posso che ringraziare l’Assessora Ornella Segnalini e il Dipartimento Csimu. Un impegno che ci ha permesso prima di inserire Via Braccianese all’interno della convenzione con Anas per i lavori del Giubileo e poi di approvare in Giunta Municipale una Direttiva per chiedere la priorità assoluta per la manutenzione di questa strada. Un’urgenza per il territorio che da ormai troppi anni aspettava questo intervento”, dichiara il Presidente Torquati.