Sorpreso a rubare occhiali griffati, aggredisce un commesso: arrestato 48enne

Un uomo di 48 anni, di origine peruviana, è stato arrestato per rapina impropria nel centro storico di Roma, dopo aver tentato di rubare diversi paia di occhiali griffati e aver aggredito un dipendente del negozio.

Fingendosi un cliente, l’uomo si era introdotto in un negozio di un noto brand di occhiali, aggirandosi tra gli espositori con atteggiamento sospetto.

Un commesso, insospettito, ha osservato i suoi movimenti fino a sorprenderlo mentre nascondeva gli occhiali all’interno dei pantaloni.

Bloccato dal dipendente mentre cercava di lasciare il negozio, il ladro ha reagito con violenza, colpendo il commesso con calci e spintoni, facendolo cadere a terra.

Durante la colluttazione, alcuni occhiali occultati sono caduti, smascherando definitivamente il malvivente.

La fuga del 48enne non è durata a lungo: notata la scena, gli agenti della Squadra Mobile, già impegnati in controlli antirapina, lo hanno bloccato, recuperando gli occhiali rubati e persino un cellulare sottratto poco prima al personale del negozio.

Il commesso aggredito ha riportato lesioni al volto ed è stato trasportato al Pronto Soccorso per le cure necessarie.

Il ladro, già noto per precedenti reati contro il patrimonio, è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria.

Su richiesta della Procura, il Giudice delle Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del divieto di dimora a Roma.

