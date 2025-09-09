Sorpreso a rubare uno scooter sharing: arrestato 49enne, in casa aveva droga pronta allo spaccio

Tentava di rubare un motorino elettrico di una nota azienda di scooter sharing, ma i Carabinieri lo hanno colto in flagrante. È così finito in manette un 49enne di origine filippina, già noto alle forze dell’ordine e residente nella Capitale.

L’uomo è stato intercettato dai militari della Stazione Roma Trionfale, in accordo con la Procura della Repubblica, mentre armeggiava per strada con arnesi da scasso. L’intervento è stato immediato: i Carabinieri lo hanno bloccato e sottoposto a un controllo accurato.

La perquisizione personale e domiciliare ha rivelato un quadro ancora più grave. Nascosti tra i suoi effetti personali, i militari hanno rinvenuto 0,85 grammi di shaboo già suddivisi in dosi, insieme a materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza, segno evidente di un’attività di spaccio pronta a essere messa in moto.

Droga e strumenti sono stati sequestrati e inviati per gli esami di laboratorio, mentre per il 49enne sono scattate le accuse di tentato furto aggravato e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Accompagnato in Tribunale, l’uomo è stato sottoposto al rito direttissimo, dove l’arresto è stato convalidato.

