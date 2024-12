Sosta selvaggia, a Roma il 36% dei veicoli parcheggiati male

Un’indagine condotta da Legambiente Lazio nell’ambito della campagna “Aria pulita per Roma” mette in luce un problema ormai cronico nella Capitale: la sosta selvaggia.

Secondo il dossier “Mobilità negata a Roma”, il 36% dei veicoli osservati nelle strade romane risulta parcheggiato irregolarmente, con le automobili a rappresentare i due terzi dei casi.

Le cinque strade più colpite dalla sosta selvaggia sono:

Via Camesena (85%)

Via Angelo Emo (70%)

Via Cipro (66%)

Piazza Vescovio (64,8%)

Via XX Settembre (64,4%)

Tra i quartieri, il record negativo spetta alla Nomentana, con il 50,5% dei veicoli parcheggiati fuori regola, seguita da San Pietro (42,4%) e Trastevere (36%).

Per i motocicli, il peggior dato arriva dal quartiere Magliana, con un clamoroso 87% di mezzi lasciati fuori dagli spazi consentiti.

Legambiente sottolinea come la congestione causata dalle auto in sosta irregolare ostacoli gravemente la mobilità, sia pedonale che del trasporto pubblico.

Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, e Amedeo Trolese, responsabile Mobilità, lanciano l’allarme: “Le automobili a Roma sono troppe e saturano ogni spazio disponibile, impedendo il diritto alla mobilità e alimentando l’inquinamento”.

Tra le proposte avanzate dall’associazione figurano:

Progetti di mobilità sostenibile, come il prolungamento delle linee metro, nuove preferenziali e percorsi ciclo-pedonali.

Politiche di riduzione delle auto, con l’introduzione di una Congestion Charge e il rafforzamento della Fascia Verde recentemente attivata, ampliandone i divieti e installando varchi di controllo.

Durante la presentazione del dossier, avvenuta a Largo di Santa Susanna, i volontari di Legambiente hanno simbolicamente “multato” le vetture in sosta selvaggia, lasciando avvisi con un link per consultare il dossier completo.

Lo slogan scelto, “Ci siamo rotti i polmoni”, richiama l’urgenza di un cambiamento che affronti con decisione il problema del traffico e dell’inquinamento nella Capitale.

La ricerca ha analizzato 17.088 veicoli (auto, motocicli e monopattini) in 55 strade di 10 municipi, evidenziando che:

66% dei veicoli in sosta irregolare sono automobili.

26% sono motocicli.

Solo il 8% sono monopattini, il cui impatto è trascurabile rispetto a quello delle auto.

Il dossier conferma una realtà nota a tutti i romani: la Capitale è ostaggio delle automobili, e senza interventi immediati e mirati sarà impossibile garantire una mobilità efficiente e sostenibile.

