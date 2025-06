Sotto i vestiti della madre, la cocaina. In casa della nonnina, un arsenale

A prima vista sembrava un normale controllo stradale nella quiete della notte romana, ma quello che i Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro hanno scoperto va oltre ogni aspettativa.

Dietro la guida apparentemente tranquilla di un’auto in via Casale San Pio V si nascondeva un mondo sotterraneo fatto di cocaina, armi rubate e denaro in contanti.

A bordo, una donna di 71 anni e suo figlio di 33, entrambi romani, ora gravemente indiziati di detenzione di droga ai fini di spaccio, ricettazione e possesso illegale di armi, anche clandestine.

I due sono stati fermati durante un normale servizio di pattugliamento, ma l’atteggiamento nervoso ha insospettito i militari.

La perquisizione ha dato subito i primi frutti: 92 grammi di cocaina erano nascosti negli indumenti intimi della madre, mentre un coltello è stato trovato nel cruscotto del veicolo.

Ma il vero colpo di scena è arrivato durante la perquisizione domiciliare nell’abitazione della coppia, a Roma nord: lì altri 10 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 2.310 euro in contanti, presumibile provento dell’attività illecita.

Fin qui, niente di insolito in un’operazione antidroga. Poi, però, i Carabinieri hanno deciso di estendere i controlli in un luogo insolito: la casa dell’anziana che la 71enne assisteva come badante.

È qui che la vicenda ha preso tinte da film criminale. In quell’appartamento, che doveva essere rifugio per una vita fragile, si nascondeva un vero arsenale: otto pistole (sei delle quali risultate rubate), un fucile, oltre 1.700 cartucce di vario calibro, quasi 800 grammi di cocaina purissima e una montagna di contanti: 140mila euro in banconote.

Il materiale è stato sequestrato e le armi verranno ora sottoposte ad accertamenti balistici da parte del RIS di Roma per verificare se siano state usate in episodi criminali recenti.

Il figlio è stato associato al carcere di Regina Coeli, mentre per la madre – nonostante l’impressionante carico di responsabilità – il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. L’arresto è stato convalidato per entrambi dal Tribunale di Roma.

