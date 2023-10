Sparatoria all’alba in via Gadola a Tor Tre Teste

All’alba di oggi domenica 22 ottobre 2022, un giovane di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, mentre si trovava in strada, è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco in Via Luigi Gadola, nel quartiere di Tor Tre Teste, non distante dal parco.

Il giovane è stato portato in Ospedale in codice rosso dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere i proiettili..

Secondo prime notizie il 26enne, ferito in un agguato in piena regola, è un pregiudicato – con precedenti specifici per droga – è stato coinvolto in passato in operazioni dei Carabinieri a Tor Bella Monaca.