Spari a Valle Aurelia, agguato sotto casa nella notte: ferito a colpi di pistola un 53enne

Il silenzio della notte estiva spezzato da un unico, secco colpo di pistola. Poi il rumore di passi rapidi che si allontanano sull’asfalto e le sirene che squarciano l’oscurità di Valle Aurelia.

La Capitale si risveglia con l’ennesimo capitolo di una striscia di sangue che sembra non avere fine: dopo i due recenti agguati che hanno terrorizzato il quartiere di Ponte di Nona, la violenza delle armi da fuoco si sposta nel quadrante nord-ovest di Roma, confermando lo stato di fibrillazione in cui versano le strade della città.

La dinamica, andata in scena poco prima di mezzanotte, ha i tratti precisi di un’esecuzione pianificata nei minimi dettagli. La vittima, un uomo di 53 anni con diversi precedenti alle spalle, era appena uscita dal portone della propria abitazione quando è finita nella trappola.

L’appostamento e lo sparo: un avvertimento da manuale

Ad attendere il cinquantatreenne c’era un killer fantasma, nascosto tra le ombre della strada. Non c’è stato tempo per una discussione, né spazio per una fuga: l’aggressore si è fatto avanti, ha preso la mira verso il basso e ha premuto il grilletto una sola volta, centrando l’uomo al piede.

La firma del racket: Nel gergo della malavita romana, colpire alle estremità inferiori non è un errore di mira. È una “punizione”, un avvertimento doloroso e chiarissimo destinato a chi ha commesso uno sgarro o deve saldare un conto in sospeso.

Subito dopo aver fatto fuoco, il sicario è fuggito a piedi, sfruttando l’oscurità e la perfetta conoscenza dei vicoli del quartiere per far perdere le proprie tracce prima che la zona venisse completamente isolata.

La corsa al Gemelli e i rilievi scientifici

I soccorsi sono scattati immediatamente dopo le segnalazioni dei residenti, svegliati di soprassalto dallo sparo. Sul posto sono piombati i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasportato in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. L’uomo, pur rimanendo sotto stretta osservazione, non è in pericolo di vita.

Nel frattempo, via di Valle Aurelia è stata blindata dai Carabinieri. I militari del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Investigativo hanno presidiato le principali vie d’accesso con posti di blocco serrati, mentre gli specialisti dell’Arma effettuavano i rilievi scientifici alla ricerca di bossoli e tracce biologiche lasciate dal fuggitivo.

L’ombra della droga dietro l’escalation di violenza

Le indagini sono ora affidate ai Carabinieri della Stazione Madonna del Riposo e della Compagnia San Pietro. Gli inquirenti stanno scavando nel passato della vittima e analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per dare un volto all’autore del gesto.

Sebbene non si escluda alcuna pista, l’ipotesi più accreditata resta quella di un regolamento di conti legato al narcotraffico. Roma continua a bruciare, non solo per il caldo, ma per una guerra di territorio che si consuma marciapiede dopo marciapiede, lasciando dietro di sé bossoli e terrore.

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