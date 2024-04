Spari al Quarticciolo, contro la saracinesca del bar-tabacchi

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte contro la saracinesca di un bar-tabacchi in via Molfetta al Quarticciolo. La scoperta è stata fatta dallo stesso titolare del locale.

Intorno alle 7 di Lunedì 1 Aprile 2024 l’uomo è andato ad aprire il bar, quando si è accorto dei fori di proiettile sulla saracinesca. A quel punto ha chiamato il NUE 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia Casilina.

I militari hanno potuto verificare la presenza di diversi fori sulla saracinesca, dovuti all’esplosione di colpi di pistola presumibilmente avvenuta nella notte. Successivamente sul posto anche i carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci per i rilievi tecnico-scientifici.

Le indagini stanno seguendo il loro corso, anche tramite l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

