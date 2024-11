SPECIALE ELEZIONI USA 2024| il giorno del giudizio. Tutti gli aggiornamenti

Oggi, 5 novembre, milioni di americani si recano alle urne per eleggere il prossimo presidente, in un serrato testa a testa tra la democratica Kamala Harris e il repubblicano Donald Trump. I seggi apriranno a orari differenti negli Stati Uniti, che si estendono su sei fusi orari, e si chiuderanno gradualmente, dalla costa orientale a quella occidentale.

A partire dalla mezzanotte (ora italiana) i primi risultati arriveranno dall’Indiana e dal Kentucky, mentre l’Alaska e le Hawaii chiuderanno solo alle 6 di mercoledì mattina, dando il via a una lunga nottata elettorale.

I Primi Dati: la lunga attesa del nome del vincitore

Nonostante l’attesa febbrile, è improbabile che il nome del vincitore emerga già alla fine della serata. I sondaggi descrivono il duello come estremamente serrato, e l’esperienza delle elezioni precedenti suggerisce che il conteggio potrebbe protrarsi per giorni, anche se quest’anno, diversamente dal 2020, molti Stati hanno aggiornato le procedure di spoglio per accelerare la verifica dei voti per posta e anticipati, che restano numerosi.

Mappa Elettorale e Stati Chiave

Secondo i calcoli della CNN, Kamala Harris potrebbe contare su 226 voti elettorali sicuri, mentre Donald Trump su 219. Entrambi i candidati dovranno conquistare i voti mancanti nei sette Stati chiave, i cosiddetti “battleground states,” dove la competizione è aperta e la decisione finale incerta. Ecco una panoramica di questi Stati decisivi, con l’orario di chiusura dei seggi e gli aggiornamenti attesi durante la notte.

Georgia (16 voti elettorali)

I seggi chiudono alle 19 ora locale (le 1:00 in Italia), facendo della Georgia il primo degli Stati chiave a iniziare il conteggio. Nel 2020 questo Stato, che Biden ha vinto di misura, ha impiegato oltre due settimane per ufficializzare il risultato.

North Carolina (16 voti elettorali)

Alle 19:30 locali (1:30 in Italia) si chiuderanno i seggi in North Carolina, uno Stato storicamente repubblicano che Trump ha vinto nel 2020 con uno scarto minimo. Quest’anno, alcune contee hanno subito ritardi dovuti agli effetti dell’uragano Helene, il che potrebbe influenzare il conteggio.

Pennsylvania (19 voti elettorali)

Cruciale per la vittoria, la Pennsylvania chiude i seggi alle 20 ora locale (le 2:00 in Italia). Stato natale di Biden, nel 2020 i risultati finali sono arrivati solo dopo diversi giorni, ma quest’anno ci si aspetta un conteggio più rapido, nonostante l’alta affluenza.

Michigan (15 voti elettorali)

Situato in due fasce orarie, il Michigan chiude i seggi tra le 20 e le 21 ora locale (2-3 del mattino in Italia). Nel 2020 Biden è riuscito a riconquistare questo Stato dopo che Trump lo aveva vinto nel 2016, rompendo il “muro blu” che ha tradizionalmente favorito i democratici.

Arizona (11 voti elettorali)

Alle 21 ora locale (le 3:00 in Italia) si chiuderanno i seggi in Arizona. Il conteggio qui è spesso rapido: nel 2020 Biden è stato dichiarato vincitore alle 2:51 del giorno successivo, divenendo il primo democratico a vincere in questo Stato in quasi 70 anni.

Wisconsin (10 voti elettorali)

Altro tassello del “muro blu,” il Wisconsin chiuderà i seggi alle 21 ora locale (3:00 in Italia). Nel 2020, Biden ha conquistato lo Stato con uno scarto inferiore all’1%, un vantaggio che si prevede di nuovo risicato.

Nevada (6 voti elettorali)

Sarà l’ultimo Stato chiave a chiudere i seggi, alle 22 ora locale (4:00 in Italia). Qui, la legge richiede che i risultati non siano diffusi finché l’ultimo elettore in fila non abbia votato, rallentando il processo. Nel 2020 Biden ha vinto il Nevada il 7 novembre, conquistando infine la presidenza.

Un clima di alta tensione e attesa mondiale:

Con una campagna elettorale dai toni accesi e numerosi dibattiti su economia, sanità, diritti civili e politica estera, l’election night di quest’anno è destinata a catturare l’attenzione globale.

In un’America ancora polarizzata, le elezioni 2024 sono considerate un referendum sul futuro del Paese e la sua identità.

Pagina in aggiornamento …..

