SPECIALE ELEZIONI USA 2024. Trump-Harris: i risultati e lo spoglio in diretta

Oggi, 5 novembre, milioni di americani si sono recati alle urne per eleggere il prossimo presidente, in un serrato testa a testa tra la democratica Kamala Harris e il repubblicano Donald Trump. I seggi sono già chiusi in alcuni Stati, mentre in altri ancora si sta votando.

I Primi Dati: Grandi elettori per essere eletto:270. Attualmente Trump 23 – Harris 3 (ore 01:30)

01:30 West Virginia a Trump (4 Grandi elettori)

01:12 Indiana a Donald Trump (11 Grandi elettori)

01:06 Il Vermont viene assegnato ad Harris (3 Grandi elettori)

01:00 Primi exit poll ufficiali e prime tendenze: Il Kentucky (8 Grandi elettori) va a Trump. Georgia ed Indiana ancora non danno un risultato certo.

Gli ultimi aggiornamenti Live:

00.13 – Trump insiste sui brogli: ‘Ora anche in Michigan‘

Donald Trump continua ad insinuare sul suo social media Truth che ci siano brogli elettorali in corso a in Pennsylvania e in Michigan, accuse che le forze dell’ordine del primo Stato hanno già respinto. “Ingenti forze di polizia a Filadelfia e Detroit!”, ha scritto il tycoon in un post senza motivare la sua dichiarazione.

Ore 23: 53 – Cnn: 30mila voti anticipati da ricontare a Milwaukee

Circa 30mila voti anticipati devono essere ricontati a Milwaukee, nello Stato chiave del Wisconsin. Nella città i repubblicani hanno tenuto la loro convention. Lo riferisce la Cnn.

Ore 23.00 – Exit poll Cnn: 48% degli elettori preferisce Harris, il 44% Trump

I primi exit poll della Cnn rivelano che il 48% degli elettori preferiscono Harris, rispetto al 52% che preferivano Biden nel 2020. Mentre il 44% preferisce Trump, nel 2020 erano 46%. Si tratta di dati generali che indicano, per esempio, la composizione etnica del voto o la percentuale di donne e uomini.

