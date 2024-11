SPECIALE ELEZIONI USA 2024. Trump rivendica la vittoria elettorale: “Sono 47° presidente, abbiamo fatto la storia”

Martedì 5 novembre, milioni di americani si sono recati alle urne per eleggere il prossimo presidente, in un serrato testa a testa tra la democratica Kamala Harris e il repubblicano Donald Trump. I seggi sono già chiusi in alcuni Stati, mentre in altri ancora si sta votando.

I dati arrivati nella notte: Grandi elettori per essere eletto:270. Attualmente Trump 267 – Harris 216 (ore 07:20)

09:08 Media: “Trump proiettato a vincere anche il voto popolare”

Donald Trump: “Abbiamo fatto la storia”: sul palco di West Palm Beach, Donald Trump ha dichiarato la vittoria e ha promesso di portare una nuova “età dell’oro” negli Stati Uniti. “Abbiamo fatto la storia per un motivo stasera, e il motivo e’ semplicemente che abbiamo superato ostacoli che nessuno pensava possibili, ed è ora chiaro che abbiamo realizzato la cosa politica più incredibile”, ha detto.

07:20 Trump vince anche in Pennsylvania ed arriva a 267 voti. Ormai Trump è il vincitore certo di queste elezioni, nonostante manchino formalmente ancora 3 soli voti.

06:40 Mancano ancora gli ultimi Stati, ma la tendenza in base ai dati in arrivo lascia ben poche possibilità a Kamala Harris di riuscire a recuperare lo svantaggio. In tutti e tre gli Stati che potrebbero dare le ultime possibilità alla Harris (Pennsylvania, Michigan, Wisconsin) Trump ha un vantaggio difficilmente ribaltabile, anche perché sono stati scrutinati più dell’80% dei voti. Questi Stati, più l’Alaska che è da sempre una roccaforte repubblicana, consentirebbero secondo le previsioni del New York Times di superare i 300 voti, un numero molto al di sopra dei 270 richiesti.

06:30 Anche la Georgia (16 voti) va a Trump

06:00 Hawaii (4 voti) ad Harris

05:40 New Mexico (5 voti) e Virginia (13) ad Harris

05:25 North Carolina (16 voti) a Trump

05:00 Harris conquista California (54 voti) Washington (12) e Oregon (8). Trump prende l’Idaho (4)

04:35 Trump vince in Iowa (6 voti)

04:00 Montana (4) e Utah (6) a Trump

03:30 New Hampshire (4 voti) ad Harris

03:20 Trump conquista l’Ohio (17 voti)

03:00 vanno a Trump Texas (40), North Dakota (3), South Dakota (3) e Wyoming (3). Harris vince in Colorado (10) e New York (28)

02:55 Delaware (3 voti) ad Harris

02:30 Arkansas (6 voti) a Trump

02:00 vanno a Trump South Carolina (9 Grandi elettori), Florida (30) Tennessee (11) Oklahoma (7) Alabama (9) Mississippi (6) e Missouri (10). Ad Harris vanno il Distretto di Columbia (3), Massachusetts (11), Illinois (19), Rhode Island (4), Connecticut (7), New Jersey (14) e Maryland (10)

01:30 West Virginia a Trump (4 Grandi elettori)

01:12 Indiana a Donald Trump (11 Grandi elettori)

01:06 Il Vermont viene assegnato ad Harris (3 Grandi elettori)

01:00 Primi exit poll ufficiali e prime tendenze: Il Kentucky (8 Grandi elettori) va a Trump. Georgia ed Indiana ancora non danno un risultato certo.

Gli ultimi aggiornamenti Live:

05:30 – New York Times: “Alla luce dei risultati, Trump ha il 91% di possibilità di vittoria”

03:31- New York Times: “Trump ora ha il 67% di chance di vincere”:

A questo punto dello scrutinio, Donald Trump ha il 67% di chance di vincere, contro il 33% di Kamala Harris. Lo prevede il modello del New York Times, che stima l’esito della corsa in tempo reale sulla base dei dati dei sondaggi, dei voti finora scrutinati e di ciò che ci si aspetta dai voti rimanenti. La stima del collegio elettorale è 285 per il tycoon, 253 per la sua rivale, che avrebbe la magra consolazione di vincere il voto popolare dello 0,4%.

00.13 – Trump insiste sui brogli: ‘Ora anche in Michigan‘

Donald Trump continua ad insinuare sul suo social media Truth che ci siano brogli elettorali in corso a in Pennsylvania e in Michigan, accuse che le forze dell’ordine del primo Stato hanno già respinto. “Ingenti forze di polizia a Filadelfia e Detroit!”, ha scritto il tycoon in un post senza motivare la sua dichiarazione.

Ore 23: 53 – Cnn: 30mila voti anticipati da ricontare a Milwaukee

Circa 30mila voti anticipati devono essere ricontati a Milwaukee, nello Stato chiave del Wisconsin. Nella città i repubblicani hanno tenuto la loro convention. Lo riferisce la Cnn.

Ore 23.00 – Exit poll Cnn: 48% degli elettori preferisce Harris, il 44% Trump

I primi exit poll della Cnn rivelano che il 48% degli elettori preferiscono Harris, rispetto al 52% che preferivano Biden nel 2020. Mentre il 44% preferisce Trump, nel 2020 erano 46%. Si tratta di dati generali che indicano, per esempio, la composizione etnica del voto o la percentuale di donne e uomini.

