Spese elettorali, Diaco (M5S): “Il neo sindaco è stato in larga parte finanziato da palazzinari”

“Fra bonifici di costruttori, cliniche private e gommisti il buon Roberto Gualtieri è stato il candidato sindaco più finanziato nella scorsa campagna elettorale. Con bonifici anche dai suoi fedelissimi Piazza e

Lucarelli, è stato depositato in Corte d’Appello il rendiconto elettorale del primo cittadino della Capitale, che ha raccolto in tutto 770mila euro. Tra i finanziatori anche i Cerasi, Angiola Armellini, le sorelle Mezzaroma e l’editore di Internazionale. Insomma, una galassia di piccole e grandi cliniche private, imprese commerciali e pubblicitarie, rappresentanti automobilistici e dei commercianti. Ovviamente sono tutti finanziamenti leciti e trasparenti, ma fa un po’ impressione notare come i paladini della società progressista ed ecologica siano stati foraggiati in gran parte dai costruttori, meglio noti a Roma come ‘palazzinari’. Ma tant’è, questa è la nuova Roma ‘de sinistra’, un po’ radical chic un po’ Cencelli, ai tempi di Gualtieri”.

Così in una nota il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele Diaco (M5S).