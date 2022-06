Spesso dietro l’enfasi per una cosa fatta bene ce ne sono mille su cui stendere un velo pietoso

È indubbio che la scelta far effettuare ad Ama la raccolta degli ingombranti il 18 giugno 2022 in viale dei Gordiani presso il parcheggio del Parco Villa De Sanctis sia stata azzeccata e molti dei residenti ne hanno approfittato per fare una bella pulizia alle proprie cantine, affidando agli operatori Ama ben 150 tonnellate di materiale.

Il servizio sarà ripetuto a rotazione in ogni quartiere del municipio.

A parte le ormai irrinunciabili foto che i nostri politici hanno la necessità di farsi, quasi a certificare la propria intensa attività istituzionale. La cosa che però ci ha colpito è il ringraziamento (passi quelli agli operai) a dirigenti e funzionari dell’Azienda che poi sono gli stessi “ la veridicità di questa osservazione è riscontrabile a vista da ognuno dei 250.000 residenti del nostro municipio.

Certo mancano uomini e mezzi per rispettare un Contratto di Servizio fatto con i piedi e anche in scadenza… ma non ci sembra che nessuno di quelli che ne avevano titolo e competenza abbiano controllato quanto giornalmente sul territorio si sarebbe dovuto fare.