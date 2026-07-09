Spie russe a Roma. Dagli incontri nei bar, alle microSD, fino alle mazzette piene di contanti: ecco come agivano gli 007

Scambi di sguardi fugaci ai tavolini dei bar, foglietti di carta passati di mano in mano sulle panchine dei parchi pubblici e schede MicroSd imbottite di segreti militari pronte a lasciare l’Italia.

Non è la trama di una spy-story cinematografica, ma la realtà documentata dagli investigatori del Ros (Raggruppamento Operativo Speciale) dei Carabinieri nell’inchiesta che ha decapitato una cellula di spionaggio interna al soldo della Federazione Russa.

I militari hanno diffuso i video-riassunti delle complesse attività tecniche, dei pedinamenti e dei servizi di osservazione che hanno portato all’arresto di due persone.

Le immagini catturate dalle telecamere nascoste degli investigatori mostrano la metodica precisione della rete clandestina.

Oltre ai dettagli sui luoghi degli incontri e ai pizzini manoscritti usati per comunicare senza lasciare tracce digitali, i video immortalano le fasi di confezionamento delle piccolissime schede di memoria MicroSd, capaci di contenere interi archivi digitali blindati, e le istantanee di ingenti somme di denaro in contanti.

Pacchi di banconote che, secondo la Procura, rappresentavano il prezzo del tradimento pagato dall’intelligence di Mosca alla talpa italiana.

Il profilo della talpa: un ex Servizi con l’aggancio in divisa

Il personaggio chiave attorno a cui ruota l’intera architettura investigativa è un 59enne italiano, una figura dal passato pesante e dalle competenze specifiche: ex appartenente ai Servizi segreti italiani (Aise) e già sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri.

L’uomo è accusato di aver venduto segreti di Stato a un ufficiale dell’intelligence russa distaccato a Roma e coperto da immunità diplomatica.

Per confezionare i pacchetti informativi da vendere ai russi, l’ex agente segreto sfruttava una rete di sei fonti informative interne, tra cui quattro militari in servizio attivo, tutti individuati dal Ros e iscritti nel registro degli indagati.

Le accuse: spionaggio, rivelazione di segreti e hackeraggio

I due soggetti arrestati nel corso dell’operazione lampo devono ora rispondere, a vario titolo, di tre capi d’accusa pesantissimi che aprono le porte del carcere: Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione; Rivelazione di notizie segrete o riservate; Accesso abusivo a sistema informatico o telematico, reato commesso per violare i database protetti dello Stato e delle forze armate.

I faldoni cartacei e i supporti digitali sequestrati dal Ros durante il blitz sono ora al vaglio degli esperti informatici della Procura di Roma.

L’obiettivo è mappare con precisione millimetrica quanti e quali documenti riservati — e se legati anche alla sicurezza dei dispositivi Nato — siano effettivamente passati oltre la cortina di sicurezza prima che scattassero le manette.

Tajani: «Mosca usa armi ibride, ferma risposta dell’Occidente»

La dura reazione dell’esecutivo è stata rivendicata con forza dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha affidato ai propri canali social una ferma condanna dell’ingerenza straniera:

«Mosca continua a usare le sue armi ibride per attaccare l’Occidente e l’Italia. Questa è un’ingerenza grave, ostile e del tutto inaccettabile per le istituzioni italiane e per i nostri standard di sicurezza nazionale. Ci tengo a precisare, rispondendo alle speculazioni, che non abbiamo allontanato due persone per un capriccio diplomatico o per una ritorsione geopolitica priva di senso. Abbiamo espulso due spie. La nostra è una scelta sacrosanta basata su fatti incontrovertibili».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza