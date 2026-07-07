Spionaggio a Roma: informazioni riservate alla Russia, arrestati due ex agenti dell’intelligence

Un ex agente segreto italiano a libro paga di Mosca, una rete di talpe in uniforme schierata nei posti chiave della difesa e un funzionario del Cremlino che si muoveva tra i salotti della Capitale protetto dall’immunità diplomatica.

È lo scenario da piena Guerra Fredda scoperchiato all’alba di oggi, lunedì 7 luglio 2026, al termine di un’indagine congiunta della Procura ordinaria e della Procura militare di Roma.

I Carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros) hanno fatto scattare le manette ai polsi di due persone, accusate di aver messo in piedi una vera e propria centrale dello spionaggio politico e militare per svendere dossier sensibili e segreti di Stato alla Federazione Russa.

Al centro della trama eversiva c’è un uomo di 59 anni, ex sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri ed ex analista dei servizi di intelligence nazionali, considerato il perno dell’intera rete informativa parallela.

I dossier in cambio di denaro e il ruolo dei quattro militari in servizio

L’inchiesta, nata nel maggio del 2025 e blindata dal massimo riserbo per oltre un anno, ha accertato come l’ex agente segreto italiano avesse strutturato una solida filiera di approvvigionamento delle notizie.

Per mettere le mani sui documenti classificati, il cinquantanovenne si avvaleva di una rete di sei collaboratori fidati.

Tra questi, la posizione più delicata è quella di quattro militari attualmente in servizio, tutti iscritti nel registro degli indagati, impiegati in reparti strategici caratterizzati da un elevatissimo livello di riservatezza e con accesso ai terminali di sicurezza.

Secondo la ricostruzione coordinata dalla procuratrice aggiunta militare Antonella Masala, dal pm militare Enrico Peluso e dalla sostituta procuratrice della Repubblica Lucia Lotti, l’ex 007 incontrava periodicamente l’agente russo in luoghi isolati della Capitale.

In quelle occasioni avveniva il baratto: l’italiano consegnava chiavette Usb e faldoni cartacei contenenti segreti militari e piani strategici nazionali; in cambio, il diplomatico di Mosca pagava consistenti somme di denaro in contanti.

Notizie riservate la cui divulgazione, secondo l’impianto accusatorio, avrebbe potuto compromettere seriamente la sicurezza della Repubblica e gli interessi geopolitici dello Stato.

Blitz del Gis e perquisizioni a tappeto nelle caserme

Il duplice filone giudiziario – ordinario e militare – è esploso questa mattina all’alba. Vista la caratura dei soggetti e il rischio di reazioni armate o distruzione delle prove, i vertici dell’Arma hanno schierato gli uomini del Gis (Gruppo di intervento speciale) e del Comando provinciale di Roma per eseguire gli arresti e congelare la rete.

Contestualmente alle ordinanze di custodia cautelare, la Procura militare ha ordinato una raffica di perquisizioni a tappeto nelle abitazioni e negli uffici dei quattro militari coinvolti.

Durante il blitz sono stati sequestrati computer, telefoni cellulari criptati, hard disk e una mole imponente di documentazione cartacea che ora gli esperti informatici del Ros dovranno passare al setaccio.

I capi d’imputazione: Le sette persone complessivamente coinvolte nell’indagine devono rispondere, a vario titolo, di reati gravissimi: procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di segreti di Stato e violazione dei vincoli di riservatezza.

L’indagine è ancora nella fase preliminare, ma l’analisi del materiale sequestrato servirà a quantificare con esattezza l’entità del danno cibernetico e informativo e a capire quanti e quali segreti della Repubblica siano già volati a Mosca.

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