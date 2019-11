Sport, Campidoglio: “Mozione unanime a tutela degli impianti e dei cittadini”

“Ieri 14 novembre 2019 in Assemblea Capitolina è stata approvata all’unanimità una mozione sul tema degli impianti sportivi comunali con particolari criticità, soprattutto a causa del mancato pagamento del mutuo da parte dei concessionari.

“Come Fratelli d’Italia abbiamo presentato un ordine del giorno dove abbiamo chiesto di prendere in esame alcuni aspetti che potrebbero sbloccare una situazione complessa. Va infatti sottolineato che vari impianti sportivi sono stati interessati negli anni scorsi da lavori di ristrutturazione e ammodernamento, con investimenti a carico dei concessionari che si sono fatti carico di importi in diversi casi alti e purtroppo, per cause a loro non imputabili, molti di loro non sono stati in grado di pagare le rate del mutuo che ad oggi risultano inevase.

“A questo riguardo abbiamo dato mandato alla giunta Raggi di attivarsi per rinegoziare i tassi di interesse dei mutui, oramai fuori mercato, ed ottenuto di far approvare una direttiva dagli assessori allo Sport e al Bilancio per l’istituzione di una cabina di regia tra Dipartimento Sport, Ragioneria ed Avvocatura per valutare i singoli casi meritevoli di accoglimento di un piano di rientro del debito. È stata altresì accolta l’altra proposta di Fratelli d’Italia, volta a potenziare il personale del Dipartimento Sport, al fine di smaltire in tempi brevi tutte le pratiche che aspettano ormai da tempo di essere vagliate. Ci attiveremo ulteriormente, inoltre, affinché vengano previsti dei riconoscimenti a favore di quei concessionari che, nonostante la crisi economica, sono stati in regola con i pagamenti”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo capogruppo, i consiglieri Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni e il consigliere della Lista Civica per Giorgia Rachele Mussolini.