Sport di Tutti – Quartieri: il 2 maggio la presentazione

Pubblichiamo la nota della UISP ROMA

Martedì 2 maggio, presso l’impianto sportivo comunale Fulvio Bernardini UISP, in via dell’Acqua Marcia 51 (metro B Pietralata) alle 17:00 si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Sport di Tutti – Quartieri” organizzato dal Comitato Uisp Roma e promosso da Sport e Salute.

Il progetto, che ha l’obiettivo di incentivare uno stile di vita attivo e sano, di garantire il diritto allo sport e di offrire un presidio alla comunità di riferimento che diventi un centro di aggregazione sul territorio, al fine di garantire lo svolgimento di attività sportive ed educative, vuole promuovere la pratica sportiva in forma gratuita per 125 partecipanti all’interno di alcune categorie presso l’impianto sportivo comunale Fulvio Bernardini.

L’incontro vedrà la partecipazione del Comune di Roma attraverso la presenza di Massimiliano Umberti, presidente IV Municipio, e Maurizio Rossi, assessore allo sport IV Municipio. Interverranno anche Simone Menichetti, presidente Uisp Roma, Andrea Torre, amministratore unico Uisp Roma Work in Progress, Alessandro De Paolis, direttore impianto Fulvio Bernardini Uisp, e Luca Farenga, referente del progetto Quartieri. Subito dopo la presentazione, ci sarà la possibilità per i partecipanti di visionare l’impianto e le attività portate avanti attraverso il progetto.

I partecipanti al progetto, iniziato lo scorso marzo, stanno beneficiando delle attività promosse all’impianto come nuoto, ginnastica posturale, kung fu sanda, sala pesi, ginnastica ritmica, calcio, arrampicata sportiva, pattinaggio artistico, rugby, parkour e atletica leggera.

Sono inoltre stati riservati a 20 beneficiari, sempre in forma gratuita, Centri Multisport estivi per 4 settimane e a 15 beneficiari un servizio doposcuola multidisciplinare per 8 mesi di attività con cadenza bisettimanale. 20 invece le persone con disabilità che stanno svolgendo attività specifiche in piscina con operatore dedicato, alle quali verranno garantiti tutti gli incontri per 8 mesi in forma completamente gratuita.

All’interno di “Sport per Tutti – Quartieri” sono inoltre previsti 4 incontri sui corretti stili di vita, sul rispetto delle regole e sui valori positivi dello sport aperti alle famiglie e alla comunità (il primo si è tenuto lo scorso 1° aprile con la partecipazione di Daniela Simonetti dell’organizzazione Change The Game) e un seminario Cultura, sport, partecipazione civica e social network contro le discriminazioni per una maggiore inclusione sociale.