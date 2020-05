Sport e Parchi, PD IV Municipio risponde ad Angelo Diario Presidente commissione sport capitolino

“Angelo Diario, presidente commissione sport capitolino, come altre volte, fa finta di governare un’altra città. Ieri in un post su facebook parla del IV Municipio come un municipio “ben strutturato”, elogia la Giunta e l’assessore allo sport Stefano Rosati facendo finta che la sfiducia alla Presidente Della Casa, firmata dalla loro stessa maggioranza, non esista”. Lo affermano in un comunicato Annarita Leobruni Segreteria Romana PD e Massimiliano Umberti Capogruppo PD IV Municipio, Commissione Sport e Cultura IV Municipio.

“Ma fa finta anche – aggiungono – che nel Municipio IV sport e parchi siano un binomio perfetto e soprattutto che le procedure pubbliche utilizzate per affidare progetti culturali e sportive, diano possibilità a tutti di partecipare. Se conoscesse il territorio, Diario, scoprirebbe che i parchi in IV Municipio sono diventati “parchi avventura”: erba alta un metro, animali selvatici insieme a spazzatura, attrezzature per lo sport rotte o introvabili. Se il IV municipio è il municipio più strutturato, capiamo il disastro in cui versa Roma. Per non parlare dei 90.000 euro che sono stati spostati a bilancio per eventi in una villa nel Municipio IV, in questo momento di pandemia Covid-19, e che saranno affidati con una “manifestazione di interesse” che prevede poco tempo per partecipare e pochi soggetti partecipatori.

“Purtroppo non si rendono conto, – conclude il comunicato – che sorridere in un video non basta e che le persone e i bambini vogliono vivere il loro territorio e la città senza aspettare la farsa che recita il M5S. Servono spazi sani, puliti, curati, non spazi prigionieri di propaganda politica per un “prodotto” scadente che è la loro amministrazione. Dicessero la verità sui Municipi che ritengono più strutturati: un grande bluff che rischia di fare male a chi vive il territorio e la città, di cui si sono resi conto anche i consiglieri della loro stessa maggioranza”.