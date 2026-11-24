Rendere effettivo il principio sancito dall’articolo 33 della Costituzione garantendo lo sport gratuito a quasi quattro milioni di ragazze e ragazzi tra i 6 e i 13 anni, di cui oltre 183mila nella sola Roma.

È l’obiettivo della proposta di legge presentata questa mattina alla Camera dei Deputati, con Mauro Berruto come primo firmatario, per l’istituzione di un Servizio Nazionale Sportivo: un sistema pubblico integrato fondato sui livelli essenziali delle prestazioni sportive ed educative, una Tessera Sportiva Nazionale, un Voucher Sportivo Nazionale e misure dedicate alle persone con disabilità.

A commentare il passaggio parlamentare è Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea capitolina e vicecoordinatrice della Conferenza nazionale Anci dei Presidenti dei Consigli comunali.

Dal laboratorio romano al confronto in Parlamento: «Superare la frammentarietà degli interventi»

«Sono particolarmente orgogliosa che questo percorso, nato dall’esperienza di Roma Capitale con i voucher sportivi e sviluppato attraverso il lavoro della Conferenza nazionale Anci dei Presidenti dei Consigli comunali, in particolare del tavolo Sport che ho l’onore di coordinare, sia arrivato oggi a un passaggio così importante — dichiara Celli —. Ringrazio il Partito Democratico e Mauro Berruto per aver accolto e portato avanti questa proposta. Auspico che l’iter legislativo proceda rapidamente e con il sostegno di tutte le forze politiche, accompagnato da risorse adeguate».

La presidente dell’Assemblea capitolina insiste sulla necessità di superare la logica degli interventi episodici per costruire una misura strutturale capace di incidere su salute, educazione e inclusione sociale: «Lo sport non può essere un privilegio per chi ha le possibilità economiche, ma un’opportunità garantita a tutte e tutti. Nessun ragazzo o ragazza deve rinunciare a fare sport per ragioni economiche: rendere effettivo questo diritto significa garantire a tutti le stesse opportunità e costruire una comunità più inclusiva».

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