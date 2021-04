Sport: “Semplificare procedure per realizzazione nuovi spazi negli impianti”

“Dopo l’approvazione della delibera di Assemblea Capitolina, che consentiva tra l’altro la realizzazione di altri spazi all’interno degli impianti sportivi per far fronte alla necessità di rispettare il distanziamento sociale, ritenevamo che ci potesse essere un aiuto concreto agli imprenditori del settore vista l’emergenza da covid-19 che sta causando gravissimi danni. Ci attendevamo, quindi, così come ripetutamente da noi chiesto, una effettiva semplificazione delle procedure e della modulistica richiesta ai concessionari che, specie in questo momento di drammatica crisi economica e dopo aver speso ingenti somme, non devono anche essere costretti a dover rinunciare a diritti acquisiti o spendere risorse per relazioni tecniche in merito a documenti che sono già in possesso dell’Amministrazione o che quest’ultima può reperire presso i propri uffici.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Chiediamo – conclude Figliomeni – all’assessore Frongia di intervenire immediatamente poiché nell’ottobre 2020 avevamo sostenuto la delibera 125 sul presupposto di un aiuto concreto al settore sportivo e non di eccessiva burocrazia che penalizza soprattutto lavoratori e famiglie”.