Sport: “Ulteriori ritardi pregiudicano utenza e concessionari”

“Le delibere discusse in Assemblea Capitolina in materia di sport, in particolare per le strutture adibite a bocciodromi e con l’ennesima piccola modifica del regolamento per i Centri Sportivi Municipali, non rappresentano una risposta immediata alle esigenze che richiedono gli utenti e gli operatori sportivi che, in mancanza di provvedimenti incisivi, rischiano di non riaprire le strutture.

“Abbiamo cercato di migliorare i provvedimenti, che come al solito vengono stravolti dai numerosi emendamenti che vengono presentati dagli stessi esponenti dei 5 Stelle, ma ancora oggi non c’è chiarezza sui centri ricreativi estivi e latitano le risposte sulle sanificazioni, che si chiede di porre a carico dei municipi. Così come si brancola nel buio sugli spazi aggiuntivi e sui servizi igienici, sui voucher per le famiglie, su linee guida che dovrebbero essere univoche, oltre che sulla semplificazione delle procedure e sul potenziamento del personale che è assolutamente necessario per poter fornire risposte tempestive. Essendo stati bocciati i nostri ordini del giorno che, tra l’altro, chiedevano misure di sostegno economico quali la restituzione degli importi per il periodo di chiusura, l’annullamento dei canoni e della Tari per il 2020 con riduzione per l’anno successivo, ci chiediamo in che modo la giunta Raggi intenda aiutare questo settore oltre che con le belle parole. Il Sindaco cerchi di ricordare che lo Sport è sinonimo di Salute, come Fratelli d’Italia continueremo le nostre battaglie anche a favore degli operativi degli impianti sportivi che stanno affrontando una crisi economica senza precedenti”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, membro della commissione Sport, Andrea De Priamo capogruppo, i consiglieri comunali Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini nonché Alessandro Cochi delegato Sport FdI Roma.