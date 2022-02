Sportcity rafforza la partnership con la scuola Italiana nordic walking

A sette mesi dalla seconda edizione dello SportCity Day, in programma il prossimo 18 settembre in tutta Italia e in diverse città europee, la Fondazione Sport City ha consolidato la partnership con la Scuola Italiana Nordic Walking, con la quale saranno organizzati diversi eventi di avvicinamento all’evento clou.

Grazie alla rete capillare di istruttori presenti in ogni regione italiana, che quotidianamente promuovono uno stile di vita attiva e sana attraverso il naturale gesto del camminare, la Scuola Italiana è in grado di coinvolgere altre città nello SportCity Day e di promuovere la partecipazione attraverso alcune tappe di avvicinamento. Insieme, dunque, si lavorerà per diffondere sempre di più la cultura del movimento nelle aree urbane e negli spazi verdi.

“Ci fa molto piacere rinnovare questa collaborazione – dice Fabio Moretti, presidente della Scuola Italiana Nordic Walking – perché condividiamo le idee e le finalità che animano la Fondazione SportCity. Per noi coltivare attività che creano benessere per i cittadini, soprattutto nei parchi, è una situazione consolidata, perché lo facciamo ogni giorno con i nostri istruttori in tutta Italia. Grazie alla nostra rete capillare, siamo pronti a coinvolgere tante altre città nello SportCity Day, creando eventi ad hoc con i nostri istruttori. Inoltre, stiamo per partire con un evento lungo un anno, patrocinato dalla Fondazione. Si tratta di “Cammino l’Italia”, un progetto di 85 tappe che si svolgeranno in tutte le regioni italiane con un itinerario già definito.

Si partirà il 5 marzo prossimo da Roma, e ogni week end ci saranno due tappe, costruendo così un percorso unico che terminerà un anno dopo sempre a Roma dopo aver collegato idealmente tutta Italia in un lungo cammino. Questo, consentirà alle persone di riscoprire il meraviglioso territorio italiano attraverso il benessere e la socializzazione, stesse finalità dello SportCity Day”.

