Sporte per tutti a Villa De Sanctis, sabato 5 e Parco di Centocelle, domenica 6 novembre

Si potrà provare il MazeRun, un adattamento della specialità ‘sprint’ dell’Orienteering, che prevede di completare un tracciato riportato in parte su una normale mappa specifica per l’Orienteering, in parte su altre mappe che corrispondono ai ‘labirinti’ allestiti sul terreno di gara. Per i più piccoli (anche dai 5 anni), sarà possibile provare liberamente i labirinti allestiti nel parco sotto la supervisione degli istruttori.

Istruttori proporranno 3 sessioni di attività, idonee sia per chi già ha praticato questa disciplina ma anche per chi vuole scoprirla per la prima volta. Il circuito Gimme FiVe farà tappa anche al Parco Archeologico di Centocelle, domenica 6 novembre, a partire dalle ore 9 per provare insieme corsa su sentiero, con istruttori di Camminata Nordica per esperti e neofiti. Il prossimo appuntamento è fissato per il 12 e 13 Novembre sia con l'orienteering di corsa che con il TRAIL-O nelle suggestive cornici di Villa Gordiani e Tor tre Teste. L'Orienteering è una disciplina sportiva e ricreativa di lunga tradizione nel Nord Europa ma ormai anche in Italia, che coinvolge i partecipanti alla ricerca delle cosiddette 'lanterne' (segnalatori di percorso) sparse sul territorio e riportate su una mappa topografica, appositamente realizzata per questo sport, con il solo aiuto della bussola e delle proprie capacità di orientamento.