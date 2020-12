Spostate 42 bancarelle dell’Eur

Il 1 dicembre 2020 mattina nel quartiere Eur, nel Municipio IX, sono state rilocalizzate 42 bancarelle: un articolato piano di riordino del commercio ambulante, che ha interessato 37 postazioni a rotazione e 5 fisse.

La maggior parte dei banchi, ben 25, insistevano su viale America all’angolo con via Cristoforo Colombo: una zona interdetta alla vendita su strada perché vicina a un’arteria di viabilità principale, come prescritto dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). La prossimità a un grande incrocio stradale, rendeva ancor più pericolosa l’attività di vendita per operatori e clienti ma anche per gli automobilisti, la cui visibilità era ostacolata dai furgoni parcheggiati per il trasporto della merce.

Le restanti 17 postazioni, invece, sono state spostate dal piazzale della metropolitana Eur Fermi, perché toglievano lo spazio di manovra agli autobus e intralciavano la circolazione.

Nell’ordine, questi posteggi sono stati così redistribuiti: 12 su Viale dei Primati Sportivi, 10 a Piazza Cina, 14 in via Domenico Sansotta, 3 in Viale dei Caduti per la Resistenza, nei pressi dell’attuale mercato rionale di Spinacelo, 1 vicina al mercato di Tor de’ Cenci tra via Veltroni e via Rotellini, mentre le ultime 2 confluiranno accanto al mercato di Vigna Murata, in via Andrea Meldola. Tutte le nuove postazioni garantiscono sicurezza e validità commerciale, trattandosi di aree frequentate per la presenza di uffici e mercati rionali.

“L’operazione di riordino del commercio su area pubblica nel quartiere Eur, attesa da anni, era necessaria: per la messa in sicurezza delle bancarelle, la cui collocazione era provvisoria, e per restituire decoro alla zona vicina al polo congressuale La Nuvola e a via Cristoforo Colombo, tra le strade più trafficate della città. Le nuove aree di destinazione dei posteggi sono tutte valide dal punto di vista commerciale e consentiranno agli operatori di proseguire il loro lavoro. Ringrazio il Municipio IX che ha completato la procedura per riportare decoro e sicurezza: è quanto stiamo chiedendo a tutti i Municipi della città, dal centro alle periferie”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Continua il lavoro di riordino del commercio su area pubblica. Anche nel Municipio IX si trasferiscono i posteggi per fare esercitare in sicurezza gli operatori e per fornire servizi in luoghi idonei. Una nuova opportunità di creare offerte di posteggi adeguate alle richieste dei cittadini. Ringrazio l’amministrazione comunale e municipale per il lavoro necessario ad ottenere questo risultato”, commenta il presidente della Commissione capitolina Commercio Andrea Coia.

“Fin da quando ci siamo insediati, ci siamo occupati della delocalizzazione delle bancarelle di viale America, all’angolo di via Cristoforo Colombo, e del piazzale della metropolitana Eur Fermi: è stato un iter amministrativo molto lungo, che ci ha visti al lavoro con il massimo impegno per tutelare l’incolumità pubblica, il riequilibrio dell’offerta commerciale e la riorganizzazione degli spazi sul territorio. La priorità è stata quella della sicurezza per operatori e cittadini, e della scelta di nuove postazioni idonee al proseguimento delle attività. Il tutto, con particolare attenzione alla prossimità di un polo attrattivo su più livelli: quello congressuale de La Nuvola e quello museale dell’area”, conclude il presidente del Municipio IX Dario D’Innocenti.